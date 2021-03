Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Baggerschaufel gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Anfang März (1.-12.3) stand ein Bagger an einer Baustelle auf der Thüringer Straße 3a, in Oberhausen. In diesem Zeitraum demontierten Diebe die Baggerschaufel, den sogenannten Grabenraumlöffel. Diese Arbeiten und der nicht unkomplizierte Abtransport des schweren Beutestücks dürften nicht unbemerkt geblieben sein.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und fragen:

Können Sie Hinweise auf die Diebe oder deren Aufenthaltsort geben?

Haben Sie ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet oder können Hinweise dazu geben?

Zeugen können sich telefonisch (0208 8260) oder per E-Mail (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) bei den Ermittlern vom KK22 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell