Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei anderem Einsatz wegen Ruhestörung: Lautstarker Streit führt Streife zu mit Haftbefehl gesuchtem Mann

KasselKassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Mittwochabend wurde eine Streife des Polizeireviers Nord wegen einer Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus in der Kasseler Nordstadt gerufen. Auf dem Weg in die oberen Etagen des Hauses, wo Anwohner den ruhestörenden Lärm durch laute Musik gemeldet hatten, waren die Polizisten gegen 22:30 Uhr im Erdgeschoss des Treppenhauses auf eine lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam geworden. Dies führte die Beamten zu der Wohnung einer Frau, die dort mit ihrem Lebensgefährten in Streit geraten war. Wie die Polizisten dann herausfanden, war es glücklicherweise nur zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden gekommen. Allerdings ergab die Überprüfung des wohnsitzlosen 38-jährigen Mannes, der aus dem Landkreis Kassel stammt, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln vorlagen. Die Polizeibeamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Verbüßung von rund 750 Tagen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kassel.

Bei dem eigentlichen Einsatz der Beamten, der Ruhestörung im 6. Stock, reichte im Anschluss eine Ermahnung der Bewohner, die Musik leiser zu stellen.

