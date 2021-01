Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gartenhüttenbrand in der Steinigkstraße: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

KasselKassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es gegen 1:15 Uhr zum Brand einer Gartenhütte zwischen der Steinigkstraße und der Wißmannstraße. Wie sich später herausstellte, war die Hütte durch das Feuer vollständig zerstört worden. Die Höhe des Sachschadens kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. Nach ersten Ermittlungen der in der Nacht am Brandort eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost liegen keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Ob dem Brand möglicherweise ein technischer Defekt oder eine fahrlässige Ursache zugrunde liegt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell