Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trio beschmiert Haltestelle: Streife nimmt 18-Jährigen auf frischer Tat fest; Mittäter flüchten

KasselKassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/ Helleböhn:

Dank der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen ertappte eine Streife des Polizeireviers Nord am gestrigen Dienstagabend im Kasseler Stadtteil Süsterfeld/ Helleböhn einen 18-Jährigen auf frischer Tat, als er gemeinsam mit zwei Komplizen eine Haltestelle mit Farbe beschmierte. Während für den jungen Tatverdächtigen nach einer kurzen Verfolgung die Handschellen klickten, gelang seinen beiden Mittätern die Flucht. Die Ermittlungen zur ihrer Identität dauern derzeit an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Der Festgenommene muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Der Zeuge hatte gegen 23 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei mitgeteilt, dass drei junge Männer aktuell die Haltestelle "Helleböhnweg" in der Eugen-Richter-Straße mit Farbe beschmieren. Die sofort hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Nord ertappte das Trio noch auf frischer Tat. Nachdem die drei Täter bei Erblicken des Streifenwagens sofort Fersengeld gegeben hatten, gelang den Polizisten bei ihrer Verfolgung in einem Hinterhof die Festnahme des flüchtenden 18-Jährigen. In einer Hecke an der Haltestelle fanden die Beamten auch die Stifte mit gelber sowie schwarzer Ölfarbe und stellten sie sicher. Mehrere frische Farbschmierereien und Schriftzüge in den entsprechenden Farben befanden sich an den Glasscheiben der Haltestelle sowie einem Leuchtreklameschild. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Mittätern des jungen Tatverdächtigen führte nicht mehr zum Erfolg.

Wie sich bei einem anschließenden Atemalkoholtest herausstellte, hatte der festgenommene 18-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis 1,6 Promille intus. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell