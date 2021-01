Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter richtet 3.000 Euro Schaden an geparktem Mercedes an und flüchtet: Zeugen gesucht

KasselKassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Miramstraße gegen einen geparkten Mercedes SLK gefahren und hat an diesem eine Schaden von ca. 3.000 Euro angerichtet. Ohne sich darum zu kümmern, flüchtete der Verursacher anschließend jedoch von der Unfallstelle. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder sein Fahrzeug geben können.

Der Mercedes war durch die Wucht des Zusammenstoßes ein Stück auf die Straße geschoben worden, weshalb ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer gegen 5:15 Uhr die Polizei alarmierte. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte der SLK zuvor ordnungsgemäß vor der Hausnummer 81 gestanden. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass vermutlich ein größeres Fahrzeug den Mercedes im Vorbeifahren streifte. Dabei war der Wagen im Frontbereich und der linke vordere Kotflügel erheblich beschädigt worden. Die genaue Unfallzeit ist derzeit nicht bekannt. Der Halter des Mercedes, den die Streife verständigte, gab an, den Wagen am Vorabend gegen 20 Uhr dort unbeschädigt abgestellt zu haben.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

