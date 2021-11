Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Drei unfallbeteiligte Fahrzeuge, Sachschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro sowie zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13:10 Uhr in Ludwigsburg ereignet hat. Eine 38-jährige VW Golf-Lenkerin befuhr die Heilbronner Straße in Richtung Stadtmitte. Kurz vor dem "Heilbronner Tor" fuhr die 38-jährige, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, auf einen vor ihr verkehrsbedingt bremsenden Audi eines 47-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht auf eine vor ihm fahrende 38- jährige VW Tiguan-Lenkerin aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der VW Golf und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall kam es zu einem Rückstau der zeitweise bis in die Frankfurter Straße mündete.

