POL-LB: Gerlingen: Brennender Mülleimer am Rathausplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, wurde ein brennender Mülleimer nahe dem Tiefgaragenabgang auf dem Rathausplatz Gerlingen gemeldet. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge wurde der Mülleimer mutwillig in Brand gesetzt. Löschversuche mehrerer Zeugen verliefen erfolglos, sodass die Feuerwehr Gerlingen tätig werden musste. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte in Tatortnähe ein 13-Jähriger angetroffen werden, welcher als Täter in Betracht kommt. Dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer ärztlichen Untersuchung vor Ort unverletzt in die Obhut seiner Mutter übergeben. Neben zwei Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war die ortsansässige Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 24 Wehrleuten vor Ort.

