Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pedelec-Fahrerin durch Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10.06.2021), gegen 16:30 Uhr, wurde eine 47-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Industriestraße leicht verletzt. Ein schwarzes Auto habe sie von hinten angefahren, so dass die 47-Jährige stürzte. Das verursachende Auto sei weitergefahren, ohne sich um die verletzte Pedelec-Fahrerin zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem/der Verursachenden geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell