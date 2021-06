Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sexualdelikt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (09.06.2021) gegen 23:45 Uhr soll eine Frau in der Virchowstraße sexuelle Handlungen an einem 20-Jährigen gegen dessen Willen vorgenommen haben. Zuvor hatte die Frau den Mann unter einem Vorwand hinter ein Gebüsch gelockt.

Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: - ca. 30 Jahre alt - ca. 165 cm groß - dunkelbraune lange Haare mit rotem Haarreif - dunkelfarbige Kleidung (enge Hose, Top und über die Schulter geworfene Weste) - dunkelfarbige Nike-Schuhe - sprach englisch

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu der Frau geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell