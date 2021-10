Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 18-jähriger Fahranfänger bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Anklam (ots)

Am 30.10.2021 gegen 08:30 Uhr kam es auf der B 199, kurz vor der Ortschaft Albinshof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 18-jährige Fahrer eines PKW Nissan auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort frontal gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 18-Jährigen Deutschen aus dem Landkreis Vorpommern Greifswald. Er befand sich um Unfallzeitpunkt allein in seinem Fahrzeug und wurde durch den Aufprall schwerverletzt. Er musste durch die Kameraden der herbeigerufenen FFW Krien aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Greifswald verbracht. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000, - EUR. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

