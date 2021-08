Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210820 - 1002 Frankfurt-Rödelheim: Per Haftbefehl gesucht - 38-jähriger Mann geht Polizei ins Netz

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20. August 2021) nahm die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann in Rödelheim fest. Der 38-Jährige hatte sich zunächst mit einem E-Scooter einer Kontrolle entzogen.

Beamte des 11. Polizeireviers hatten an der Breitenbachbrücke auf der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet, als gegen 0.50 Uhr ein Mann auf einem E-Scooter auf sie zugefahren kam. Um der unmittelbar bevorstehenden Kontrolle zu entgehen, zog es dieser allerdings vor, die Fahrtrichtung zu wechseln und sich zügig von der Polizei zu entfernen. Eine Streife nahm dieses offensichtliche Fluchtverhalten als Anlass, sofort die Verfolgung des E-Scooter-Fahrers aufzunehmen. Als die Fahrt auf einen Feldweg führte, mussten die Beamten jedoch ihr Streifenfahrzeug verlassen und eilten dem Mann zu Fuß hinterher. Im weiteren Verlauf gelang es ihnen, den Flüchtigen an einem Begrenzungszaun eines Kleingartenvereins zu stellen. Der Mann ging nun hinter einem Gebüsch in Deckung. Er steckte seine Hände in seine Jackentasche, um augenscheinlich etwas hervorzuholen. Auf eine Ansprache der Beamten reagierte er nicht und kam stattdessen, weiterhin in der Jackentasche kramend, auf sie zu. Diese machten schließlich Gebrauch von ihrem dienstlichen Reizstoffsprühgerät und konnten den Mann schließlich widerstandslos festnehmen. Offenbar wollte er sich mit einem deutschen EU-Führerschein ausweisen. Da jedoch erhebliche Zweifel an seinen Personalien bestanden, verbrachten ihn die Beamten zur weiteren Überprüfung auf ein Revier. Sie sollten Recht behalten. Es stellte sich heraus, dass der Mann bei seiner Festnahme falsche Personalien angegeben hatte. Den von ihm vorgezeigten Führerschein, der nicht ihm gehörte, stellten die Beamten sicher, da dieser zur Fahndung ausgeschrieben war. Ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben war der 38 Jahre alte Mann, der aufgrund zweier Haftbefehle wegen Eigentumsdelikten gesucht wurde. Dieser dürfte die Flucht auf dem E-Scooter erklären. Bei seiner Fahrt stand er darüber hinaus unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von 0,8 Promille.

Für den 38-Jährigen ging es nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er wird in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, um seine mehr als zweijährige Freiheitsstrafe anzutreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell