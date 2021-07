Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen-Wasenweiler: Fahrradfahrer erliegt nach Sturz im Krankenhaus seinen Verletzungen

Freiburg (ots)

Bereits am Montag, den 19.07.2021, stürzte ein 72jähriger Fahrradfahrer in der Hauptstraße/ L114 in Ihringen-Wasenweiler, weshalb er zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. Am gestrigen Abend erlag der Mann dort seinen Verletzungen. lr

