Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Viel zu laut

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.07.2021, stoppte eine Polizeistreife des Polizeirevier Waldkirch ein Fahrzeug, welches den Beamten aufgrund der lauten Geräuschentwicklung auffiel. Bei der Kontrolle bemerkten die gut geschulten Beamten, dass am Soundgenerator des Audis (zur künstlichen Erzeugung von Motorgeräuschen) manipuliert wurde, um die Motorgeräuscherzeugung zu beeinflussen. Der Wagen wurde dem TÜV vorgeführt, wo eine Geräuschmessung den Verdacht der Beamten bestätigte und weitere Mängel festgestellt wurden, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In diesem Zustand durfte der Autofahrer seinen Wagen nicht mehr weiter im Straßenverkehr in Betrieb nehmen. Auf ihn kommen nun Untersuchungskosten und ein Bußgeldverfahren zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell