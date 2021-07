Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Brand in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.07.2021, ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses gekommen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert und der Brand gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden vier Bewohner mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Brandursache und Schadenshöhe sind aus jetziger Sicht noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell