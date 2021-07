Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Sachbeschädigung durch Feuer

Freiburg (ots)

Breisach - Am späten Dienstagabend, 23:15 Uhr, entzündete bislang unbekannte Täterschaft in der Spitalgasse in Breisach den Inhalt einer zur Abholung am Straßenrand bereitgestellten Papiertonne. Der Brand wurde durch Anwohner entdeckt und unverzüglich unter Kontrolle gebracht. Restliche Flammen konnten durch die Feuerwehr Breisach, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann vor Ort war, gelöscht werden. Durch eine Person konnte kurz vor dem Brand mehrmals ein junger Mann auf einem Fahrrad an der Stelle wahrgenommen werden. Inwieweit dieser etwas mit der Sachbeschädigung zu tun hat, muss noch geklärt werden. Bei dem Brand sind zwei Papiertonnen komplett abgebrannt.

