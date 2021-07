Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht am Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch, 21.07.2021, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B 3 von Kenzingen kommend in Richtung Herbolzheim. Am Kreisverkehr der B 3, Abzweigung Südendstraße und Westendstraße, kam er Eingangs des Kreisverkehrs auf den Fahrbahnteiler und überfuhr im Anschluss den Kreisel.Es entstand dort Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher, der erhebliche Beschädigungen auf der Unterseite des Fahrzeuges aufweisen muss, nimmt das Polizeirevier Emmendingen (Tel.07641/582-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell