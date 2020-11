Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (07.11.2020) einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße eine Jacke im Wert von rund 100 Euro gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 16.45 Uhr, wie er eine Jacke aus der Auslage nahm und damit in ein angrenzendes Sportgeschäft ging. Dort entfernte er in der Umkleidekabine die Warensicherung, zog die Jacke unter seiner eigenen Jacke an und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Der Detektiv hielt den 36-Jährigen fest und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

