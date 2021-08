Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210820 - 1001 Frankfurt-Altstadt: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt (ots)

(ro) Gestern Mittag (19. August 2021) entblößte sich ein 37-jähriger Mann in der Frankfurter Altstadt und nahm am helllichten Tag sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Gegen 14:40 Uhr erhielt die Polizei Meldung über einen masturbierenden Mann im Bereich der Straße Im Trierischen Hof. Die Streife traf innerhalb kurzer Zeit vor Ort ein und konnte die Handlungen des auf einer Grünfläche liegenden Mannes noch mit eigenen Augen wahrnehmen. Alle Ausreden und Leugnungen halfen dem 37-Jährigen daher nicht weiter und er wurde festgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen dauern an.

