POL-F: 210819 - 0999 Frankfurt-Innenstadt: Ladendieb und Ladendetektiv stürzen auf Rolltreppe

Frankfurt (ots)

(dr) Ein Ladendieb und ein ihm nacheilender Ladendetektiv sind gestern Abend in einem Einkaufszentrum auf der Zeil aneinandergeraten und auf einer Rolltreppe gestürzt. Der 25-jährige Dieb kam in eine Haftzelle, der 33-jährige Detektiv verletzt in ein Krankenhaus.

Gegen 18.30 Uhr betrat der spätere Beschuldigte, 25 Jahre alt, ein Elektrofachgeschäft in einem auf der Zeil gelegenen Einkaufszentrum und entwendete zwei Smartwatches im Gesamtwert von 500 Euro. Ein 33-jähriger Ladendetektiv beobachtete, wie der junge Mann den Laden verließ, ohne die Uhren an der Kasse zu bezahlen. Er nahm die Verfolgung auf und versuchte, diesen auf einer Rolltreppe des Einkaufszentrums zu stellen. Der ertappte Dieb wollte daraufhin flüchten und wehrte sich, als der 33-Jährige ihn festhielt. Beide stürzten während der Auseinandersetzung auf der Rolltreppe und verletzten sich. Der 25-Jährige konnte vom 33-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Ladendetektiv kam später zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Für den 25-jährigen Dieb ging es in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Der wohnsitzlose Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

