Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210819 - 0997 Frankfurt-Sachsenhausen: Diebstahl aus Hotelzimmer

Frankfurt (ots)

(dr) Ein unbekannter Mann hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. August 2021) einen 48-jährigen Hotelgast in Sachsenhausen bestohlen.

Der Geschädigte verbrachte die Nacht in einem Hotel in der Mailänder Straße, als er gegen 2:55 Uhr aufwachte und feststellte, dass sich ein ihm unbekannter Mann in seinem Hotelzimmer befand. Als er diesen zur Rede stellen wollte, flüchtete der Eindringling über die Tür in den Hotelflur und weiter in unbekannte Richtung. Im Nachhinein stellte der 48-jährige Geschädigte fest, dass ihm Bargeld aus seinem Portemonnaie sowie eine Armbanduhr der Marke Rolex gestohlen wurden. Mutmaßlich gelangte der unbekannte Mann über die geöffnete Balkontür in das Zimmer. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Der Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt:

Männlich, circa 190 cm groß, athletisch, heller Teint, kurze dunkelbraune Haare, wenig Bart, bekleidet mit einem weißen T-Shirt und dunklen Shorts.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 8. Revier unter der Rufnummer 069-755 10800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell