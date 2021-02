Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw beschädigt

Dattenberg (ots)

Am Abend des 01.02.2021 wurde der Polizei in Linz eine Sachbeschädigung an einem Pkw in der Bornbergstraße in Dattenberg angezeigt. Demnach zerkratzten unbekannte Täter einen schwarzen BMW, der dort abgestellt war. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

