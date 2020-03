Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Engel-Statue von Buxtehuder Friedhof

Stade (ots)

Bisher unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Sonntag, den 08.03., 15:00 h und Sonntag, den 15.03., 15:00 h in Buxtehude in der Ferdinandstraße vom Gelände des dortigen Friedhofs von einer Grabstelle einen ca. 120 cm großen und mindestens 40 kg schweren, weißen Steingussengel entwendet.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter zum Abtransport mit einem entsprechenden Fahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein könnten.

Hinweise auf den oder die Diebe oder den Verbleib der Statue bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

