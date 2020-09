Polizei Bochum

POL-BO: Verfolgt und beraubt

Bochum (ots)

Über fast eine Stunde erstreckte sich ein Raubdelikt am 28. September in Bochum.

Ein 27-jähriger Bochumer befand sich, gegen 3.45 Uhr, auf dem Dr.-Ruer-Platz in Bochum. Hier wurde er von drei Personen angesprochen. Diese gaben an, dass er ihnen noch Geld schulden würde. Da der Bochumer die Personen nicht kannte, entfernte er sich in Richtung Massenbergstraße.

Das Trio verfolgte den Mann. Dabei forderten sie Wertgegenstände und traten nach dem 27-Jährigen. Dieser versuchte zu flüchten, woraufhin die Kriminellen ihm in den Rücken traten und so am Weitergehen hinderten. Anschließend schlugen sie auf ihn ein. Mit Verletzungen konnte der Bochumer in einen Imbiss flüchten und sich dort erstversorgen lassen. Die Täter entfernten sich.

Etwa 30 Minuten später wollte der Bochumer vom Imbiss aus seinen Weg zu seiner Wohnanschrift fortsetzen.

Hierzu nutzte er die Straßenbahn in Richtung Bochum-Langendreer. An der Haltestelle in Bochum-Laer traf er erneut auf das Trio. Diese sprachen ihn mit den Worten "Hast du uns vermisst!" an und schlugen unvermittelt auf ihn ein.

Der Bochumer schrie um Hilfe, worauf ein Zeuge aufmerksam wurde. Dieser verständigte sofort die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten stiegen die Tatverdächtigen gerade in einen Bus und fuhren mit diesem davon. Der leicht verletzte Geschädigte zeigte auf den anfahrenden Bus und die drei eingestiegenen Verdächtigen. Der Linienbus wurde sofort angehalten und die drei Tatverdächtigen festgenommen.

Hierbei handelt es sich um drei polizeibekannte Bochumer im Alter von 15, 16 und 18 Jahren.

Diese waren bereits gegen 1 Uhr aufgefallen. In Bochum Langendreer kam es an der Straße "In den Langenstuken" zu einem versuchten Einbruch in einen Friseursalon. Im Rahmen der Fahndung und der zutreffenden Beschreibung wurden die drei Männer kurz darauf am Bochumer Hauptbahnhof als mögliche Tatverdächtige von der Bundespolizei kontrolliert und die Identität festgestellt.

Bei der Festnahme in Bochum-Laer titulierte der 15-Jährige die Beamten als Rassisten, da die Festnahme eines der Beschuldigten nur aufgrund seiner "Hautfarbe" erfolgen würde.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die andauernden Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell