Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210819 - 0994 Frankfurt-Unterliederbach: Motorroller ausgeschlachtet

Frankfurt (ots)

(hol) Am Dienstagabend (17. August 2021) knackte ein Unbekannter einen Motorroller in der Sieringstraße. Anschließend schlachtete er ihn komplett aus.

In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr manipulierte der Unbekannt zunächst an der Zündkerze, startete so den Roller und fuhr mit dem geknackten Roller umher, bevor er alles abmontierte, was nicht niet- und nagelfest war. So brach er die Verkleidung vollständig auf, baute den Frontscheinwerfer aus und montierte das angebrachte Gepäckfach ab. Zudem entwendete er das darin befindliche Werkzeug. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell