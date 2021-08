Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210819 - 0993 Frankfurt-Sindlingen: Wahlplakate beschädigt

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Sindlingen mehrere Wahlplakate beschädigt.

Ein Zeuge stellte am Mittwoch, den 18. August 2021, gegen 10:00 Uhr, die beschädigten Wahlplakate der Partei SPD in der Hoechster-Farben-Straße, der Sindlinger Bahnstraße und am Richard-Weidlich-Platz in Frankfurt-Sindlingen fest. Insgesamt zwölft Plakate wurden mit Schriftzügen beschmiert sowie mit Aufklebern verunstaltet.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 17. Revier unter der Rufnummer 069-755 11700 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

