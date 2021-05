Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungsbrand in Cuxhaven +++ Ohne Fahrerlaubnis in Geestland +++ Auffahrunfall in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Donnerstagvormittag (06.05.2021), gegen 10:50 Uhr, kam es im Elfenweg in Cuxhaven zu einem Wohnungsbrand. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Schwelbrand im Dachgeschoss des Hauses. Dabei wurde der 66-jährige Wohnungsinhaber leicht verletzt. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Höhe des Brandschadens wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Geestland. Am Donnerstag (06.05.2021) wurden durch Kräfte des Polizeikommissariats Geestland u.a. zwei Pkw mit Anhänger kontrolliert. In diesen beiden Fällen konnten die Fahrzeugführer, ein 31-Jähriger aus der Samtgemeinde Land Hadeln und ein 27-jähriger Geestländer, die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde den Beschuldigten in beiden Fällen untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zudem besteht der Verdacht, dass der 31-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. In diesem Fall wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Cuxhaven. Am Donnerstagnachmittag (06.05.2021) kam es am Kreisverkehr (A27/B73) in Cuxhaven zu einem Auffahrunfall. Hierbei hielt die 47-jährige Fahrerin eines Transporters verkehrsbedingt an der Haltelinie. Der hinter ihr fahrende 53-jährige Cuxhavener erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Die Fahrzeugführerin wurde dadurch leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden betrug in etwa 1.000 Euro.

