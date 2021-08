Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210802-4: Mercedes Sprinter entwendet - Zeugen gesucht

Erftstadt (ots)

Unbekannte montierten auf den Transporter niederländische Kennzeichen, versetzten ein Fahrzeug, beschädigten dabei insgesamt drei Autos und fuhren mit dem Mercedes davon.

In der Zeit zwischen Samstagmittag (31. Juli) 13 Uhr und Montagmorgen (02. August) 7.50 Uhr gelangten Unbekannte auf das Gelände eines Autohandels an der Dirmerzheimer Straße in Gymnich. Dort hatten es die Täter auf einen schwarzen Mercedes Benz Sprinter abgesehen. An diesem nicht zugelassenen Transporter montierten die Täter niederländische Kennzeichen eines anderen Wagens. Um den Transporter vom Gelände fahren zu können, öffneten die Täter einen davor abgestellten Mercedes Benz Vito, mit dem sie beim Rangieren gegen zwei weitere Firmenfahrzeug stießen, um Platz zu schaffen. Mit dem Sprinter verließen die Unbekannten das Gelände.

Bei dem schwarz-lackierten Fahrzeug handelt es sich um eines der Baureihe 906 AC 35 mit Erstzulassung 2018. Die Laufleistung betrug 28.000 Kilometer, der Tank des zum Kauf angebotenen Transporters war zur Hälfte gefüllt. Er hatte einen Verkaufswert von 39.000 Euro.

Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit am Tatort Verdächtige gesehen haben oder Angaben zu deren Flucht oder Aufenthalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen zu wenden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell