POL-REK: 210802-3: Straßenräuber erbeuteten Smartphone und E-Bike - Zeugen gesucht

Bergheim-Brühl (ots)

Zwei Raubdelikte ereigneten sich an einem Abend.

Die Polizei Rhein-Erft sucht im ersten Fall des Straßenraubs zwei unbekannte Männer, die am Samstag (31. Juli) in der Zeit von 21 bis 22 Uhr einen 50-jährigen Bergheimer 'Im Stadtgarten' ausgeraubt haben. Der 50-Jährige fuhr mit seinem E-Bike durch den Stadtgarten. Im Bereich des Aachener Tors soll ihn nach eigenen Angaben ein Mann angesprochen haben, der nach Geld und Zigaretten verlangte. Zeitgleich sei ein zweiter Mann auf einem weißen Damenfahrrad hinzugekommen. Da der Geschädigte weder Bargeld noch Zigaretten hatte, soll er von den beiden Männern von seinem Fahrrad zu Boden gestoßen worden sein. Am Boden liegend sollen ihn die beiden Männer noch mehrfach geschlagen und getreten haben. Danach seien sie mit seinem grünen E-Bike in Richtung Gutenbergstraße geflüchtet. Der 50-Jährige begab sich eigenständig in ein Krankenhaus und wurde dort auf Grund der Schwere seiner Verletzungen stationär behandelt. Einer der Männer soll etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er hatte außerdem kurze schwarze Haare. Sein Komplize war von schmaler Statur, hatte schulterlanges schwarzes Haar und trug eine lange Hose.

Ein zweites Raubdelikt ereignete sich gegen 23.30 Uhr in Brühl auf der Kaiserstraße. Ein 58-Jähriger war kurz zuvor aus der Straßenbahn an der Haltestelle Brühl-Nord ausgestiegen. Während er auf dem Bahnsteig telefonierte, näherte sich ihm plötzlich ein Radfahrer. Dieser soll dem 58-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihm sein Smartphone entrissen haben. Der unbekannte Radfahrer flüchtete mit einem weiteren Radfahrer in Richtung Brühl Mitte. Nach Angaben des 58-Jährigen und eines weiteren Zeugen (25) soll es sich um Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren handeln. Einer der Jugendlichen soll eine korpulente Statur und mittellanges Haar haben. Die zweite Person soll von sportlicher Statur und auf einem BMX-Rad unterwegs gewesen sein. Zeugen, die Angaben zu dem ersten Raubdelikt in Bergheim machen können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 21 zu wenden. Die Ermittlungen zu dem zweiten Raubdelikt hat das Kriminalkommissariat 23 aufgenommen. Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler. (akl)

