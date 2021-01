Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall in Lünen-Brambauer: Zeuge meldete sich bei der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0042

Nach dem Unfall eines Pedelec-Fahrers am Freitag (8.1.2021) auf der Brechtener Straße in Lünen-Brambauer suchte die Polizei mit einem Aufruf am Dienstag (12.1.) einen Zeugen, der als Ersthelfer im Einsatz war. Der Zeuge meldete sich inzwischen auf der Polizeiwache in Lünen.

Der Autofahrer konnte den Unfallhergang beschreiben. Mit einer weiteren Zeugin leistete er Erste Hilfe und sorgte dafür, dass Ärzte eines gegenüberliegenden Krankenhauses die medizinische Notfall-Versorgung des schwerverletzten Patienten übernehmen konnten.

Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4809538

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell