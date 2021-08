Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210802-2: Polizei stellte drei Diebe - Festnahme

Brühl (ots)

Mittlerweile befindet sich das Trio in Untersuchungshaft.

In der Nacht zu Sonntag (1. August) haben Polizisten gegen 2 Uhr drei Männer (26, 26, 40) festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die drei Personen bei Einbrüchen in zwei Fahrzeuge an der Straße 'Eckdorfer Mühlenweg' in Brühl beobachtet. Die Männer hatten die Hecktüren von zwei geparkten Lieferwagen aufgebrochen und Werkzeuge sowie Arbeitsgeräte entwendet. Polizisten stellten die Diebe nach den Taten im Rahmen einer Fahndung. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Untersuchungshaft für das Trio. Ein Richter kam dem Antrag nach, sodass Polizisten die Männer noch am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt brachten. Zwei Personen des Trios waren bereits polizeilich in Erscheinung getreten. (sc)

