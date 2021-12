Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Tankstelle - Zigaretten erbeutet

Kranenburg (ots)

Am Samstagmorgen 11.12.2021 um 04:50 Uhr, drangen unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Klever Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie mehrere Schachteln Zigaretten. Bei der Tatausführung wurden zwei männliche Personen beobachtet, die zu Fuß vom Tatort flüchteten. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: schlank, ca. 175-185 cm groß, dunkle Jacke, dunkle Hose, heller Kapuzenpullover, helle Schuhe

Täter 2: schlank, ca. 175-185 cm groß, dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe, führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise zu den beiden flüchtigen Personen oder sonstige verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang, bitte an die Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell