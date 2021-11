Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verletzte nach Verkehrsunfall- Vorfahrt missachtet

Hiddenhausen (ots)

(sls) In Hiddenhausen kam es am Donnerstagnachmittag (11.11.) zu einem Verkehrsunfall auf der Mühlenstraße. Gegen 14.55 Uhr befuhr ein 77-jähriger VW Passat-Fahrer aus Hiddenhausen die Ravensberger Straße aus Richtung Löhner Straße kommend in Richtung Mühlenstraße. Im Einmündungsbereich der Mühlenstraße beabsichtigte er mit seinem Passat auf diese in Richtung Eilshausen abzubiegen. Hierbei übersah er den Fahrer eines von links kommenden weißen Opel Grandland, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Mühlenstraße in Richtung Eilshauser Straße befand. Der 64-Jährige aus Kirchlengern versuchte noch mit seinem Opel nach links in Richtung auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Passat nicht vermeiden. Eine 77-Jährige Beifahrerin im Passat wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird mit ca. 13.000 Euro angegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell