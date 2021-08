Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

03. August 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.08.2021 - Wentorf bei Hamburg

Am Montag (02.08.2021) ist es in Wentorf bei Hamburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von 07.15 Uhr bis 13:30 Uhr verschafften sich Unbekannte durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür Zutritt zu dem Haus im Friedrichsruher Weg. Zur Schadenshöhe und dem Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell