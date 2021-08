Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

03. August 2021 | Kreis Stormarn - 01./02.08.2021 - Ahrensburg

In der Nacht von Sonntag (01.08.2021) auf Montag (02.08.2021) haben Einbrecher einen kleinen Supermarkt in Ahrensburg heimgesucht. Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe, die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Zwischen 22.00 Uhr und 09.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum kleinen Supermarkt in der Manhagener Allee.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen dazu übernommen. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 in Verbindung setzen.

