Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kennzeichen gemerkt

Ludwigshafen (ots)

Als ein 39-Jähriger am 15.08.2021, gegen 11:45 Uhr, in der Heinrich-Heine-Straße beobachtete, wie ein weißer Opel Corsa beim Ausparken den Toyota eines 56-Jährigen beschädigte, reagierte er schnell und merkte sich das Kennzeichen. Am Toyota entstand ein Schaden in Form von mehreren Kratzern.

Der Fahrer des Opels konnte daraufhin ermittelt werden. Er bestätigte, dass er zwar zur Tatzeit in der Heinrich-Heine-Straße war, hierbei aber keinen Unfall verursacht habe. An seinem Auto konnten jedoch korrespondierende Schäden festgestellt werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell