Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots)

In der Richard-Dehmel-Straße kam es am 15.08.2021, gegen 14 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam es an dem beteiligten Renault und dem beteiligten Peugeot zu einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Da die Schilderungen der beteiligten Fahrer unterschiedlich sind, sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs Zeuginnen und Zeugen. Diese können sich unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell