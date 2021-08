Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frau schlägt Taxifahrer

Ludwigshafen (ots)

Eine unbekannte Frau ließ sich am Sonntag (15.08.2021), gegen 20.12 Uhr, mit einem Taxi vom Rathausplatz zur Bgm.-Kutterer-Straße fahren. Im Bereich der Kaiser-Wilhelm-Straße hielt der 68-jähriger Taxifahrer kurz an. Die Frau nutze diesen Moment, stieg aus und rannte davon. Der Taxifahrer rannte der Flüchtigen sofort hinterher und hielt sie schließlich fest. Hierbei schlug die Frau mehrmals auf den 68-Jährigen ein bis er auf dem Boden lag. Anschließend setzt sie die Flucht fort. Der 68-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

