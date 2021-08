Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sprengung eines Geldautomaten

Bad Dürkheim (ots)

Unbekannte Täter sprengten am 16.08.2021, um 03:15 Uhr, einen Geldausgabeautomaten der VR Bank in der Bruchstraße in Bad Dürkheim. Ob die unbekannten Täter an das Geld des Automaten gelangten, wird derzeit noch ermittelt. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

