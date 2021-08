Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit eskaliert

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 15.08.2021 kam es in der Jakob-Binder-Straße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Rollerfahrer sowie einem 37-jährigen Passanten auf offener Straße. Hierbei wurde der 37-jährige durch einen Stock an der Stirn verletzt. Der 31-jährige wurde ebenfalls derart verletzt, dass dieser durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

