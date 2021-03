Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210330 - 4: Einbrecher lässt Beute liegen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montag (29. März) ist ein Unbekannter in ein Haus an der Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Kalscheuren eingebrochen.

Nach ersten Ermittlungen ist der Täter zwischen 9.15 Uhr und 10.15 Uhr in den Garten eingedrungen und habe dann mit einem Gegenstand die Terrassentür des Hauses eingeschlagen. Nachdem er einige Zimmer des Hauses durchwühlt und elektronische Geräte in eine Tasche gepackt hatte, wurde er offensichtlich gestört und verließ den Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Täter geben können oder im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233-52-0 zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell