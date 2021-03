Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210330-3: Dachstuhlbrand wirft Fragen auf - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Brand entstand im Dachstuhl eines im Rohbau befindlichen, burgähnlichen Gebäudekomplexes. Zeugen gesucht.

Dienstagmorgen (30. März) erhielten Polizeibeamte um 03:15 Uhr den Einsatz zu einem Dachstuhlbrand eines Gebäudes in der Frankenstraße in Esch. Dort eingetroffen, war die Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten des etwa acht Meter langen Daches beschäftigt. Das Gebäude ist rundum eingerüstet, innerhalb des Rohbaus befanden sich keine Innentreppen. Der Dachstuhl ist somit nur per Gerüst und Leitern zu begehen. Nachbarn meldeten vor der Brandentstehung einen deutlich hörbaren Knall.

Die Brandermittler des Kriminalkommissariates 11 in Hürth haben ihre Arbeit hinsichtlich der Bestimmung der Brandursache aufgenommen. Zeugen, die nähere Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell