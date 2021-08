Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Eis-Diebe auf Beutezug

Ludwigshafen-City (ots)

In der Nach von Freitag, den 13.08.2021, auf Samstag, den 14.08.2021, entwendeten unbekannte Täter aus einer Eisdiele am Ludwigsplatz in Ludwigshafen am Rhein Speiseeis im Wert von mehreren hundert Euro. Wenn Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder Angaben zu den Tätern machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 via Telefon 0621/963-2122 oder E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell