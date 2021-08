Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit endet in Gewahrsamszelle

Ludwigshafen-City (ots)

Am Sonntag, den 15.08.2021, gegen 03:00 Uhr, kam es in einer Bar im Ludwigshafener Innenstadtbereich zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem Barbesitzer und zwei 29- und 54-Jahre alten Männern. Der Streit konnte letztlich nur unter Hinzuziehung der Polizei geschlichtet werden. Beide Männer waren bei Eintreffen der Polizeibeamten jedoch stark alkoholisiert und aggressiv. Der 29-Jährige ließ sich auch nach eindringlicher Ansprache nicht beruhigen und verhielt sich auch während der polizeilichen Maßnahmen durchgehend aggressiv. Schlussendlich wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Auch sein 54-jähriger Kompagnon, der sich eigenständig nicht mehr auf den Beinen halten konnte, verbrachte den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle.

