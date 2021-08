Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag den 13.08.2021 kam es gegen 11:30 Uhr in der Stifterstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter Audi A4 durch den unbekannten Unfallverursacher gestreift, sodass Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Pkw des Unfallverursachers handele es sich nach Zeugenangaben um einen weißen Kleinwagen mit der lila Klebeaufschrift eines Pflegedienstes. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122) entgegengenommen.

