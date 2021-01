Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Zusammenstoß zwischen Rollerfahrer und Pkw

Gestern (14.01.) um 15:24 Uhr ist es auf der Solinger Straße (L 359) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 15-jähriger Leichlinger ist mit seinem Kleinkraftrad aus Herscheid (L 427) gekommen und wollte nach links in die Solinger Straße abbiegen. Auf der Solinger Straße war zu diesem Zeitpunkt eine 43-jährige Leichlingerin mit ihrem Audi unterwegs in Richtung Grünscheid. Als sie sich in Höhe der Einmündung befand, bog der Rollerfahrer überraschend ab ohne ihre Vorfahrt zu beachten. Ein Zusammenstoß war nach Aussage eines Zeugen unvermeidbar und bei der Kollision stürzte der Fahrer des Rollers, wobei er sich verletzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und verblieb dort stationär.

Sowohl der Roller als auch der Audi wurden anschließend abgeschleppt. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa Euro 7.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle abgesperrt. (ct)

