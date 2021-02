Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kellereinbruch; Wahlplakate weg; Zwei verkratzte Autos

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Kellereinbruch

In der Graf-von-Stauffenberg-Straße knackte ein Einbrecher in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus ein Vorhängeschloss und durchsuchte dann die Kellerparzelle. Ob und was er letztlich mitnahm steh noch nicht fest. Der Einbruch passierte zwischen Montag, 18. Januar und Samstag, 06. Februar. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Feststellungen oder Beobachtungen in der tatrelevanten Zeit bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Wahlplakate weg

Nach der Berichterstattung über ähnliche Vorfälle in Gladenbach meldete nun auch die SPD Wetter den Diebstahl und die Sachbeschädigung von Wahlplakaten der Partei zur anstehenden Kommunalwahl. Tattag war demnach die Nacht zum Freitag, 29. Januar. Betroffen war quasi die gesamte Gemeinde Wetter. Die insgesamt 11 Plakate verschwanden aus der Kernstadt und den Ortseilen Amönau, Mellnau, Niederwetter, Oberrosphe, Unterrosphe, Oberndorf, Warzenbach und Treisbach. Sachdienliche Hinwiese dazu bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Schwarzes Auto verkratzt

Am Donnerstag, 04. Februar, zwischen 16 und 23.15 Uhr, parkte ein schwarzer Kia Rio, auf einem der öffentlichen Parkplätze vor dem Anwesen In der Görtzbach 41. In dieser Zeit verkratzte jemand alle Fenster des Autos und verursachte so einen Schaden von schätzungsweise mindestens 1000 Euro. Den Spuren nach muss der Täter das Fahrzeug einmal umrundet haben und dabei mit dem noch unbekannten Gegenstand über die Autoscheiben "gefahren" sein. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bürgeln - Schwarzer Daimler verkratzt

Im Tulpenweg kam es zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 17 Uhr am Donnerstag, 04. Februar zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen C-Klasse Daimler. Der Kombi parkte ordnungsgemäß. Durch Verkratzen entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Hinweise auch in diesem Fall bitte die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell