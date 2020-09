Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der K3 zu zwei Verkehrsunfällen. Gegen 21:30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in die Leitplanke. Die K3 in Höhe der Autobahnauffahrt Oggersheim-Süd musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr infolge der Sperrung auf ein stehendes Auto auf. Die Insassin des stehenden Autos wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 46-jährige Verursacher war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Ihm wurde zur Feststellung der genauen Alkoholkonzentration eine Blutprobe entnommen.

