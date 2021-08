Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Sonntag, den 15.08.2021, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrradfahrer die Berliner Straße in Ludwigshafen am Rhein in Fahrtrichtung Lutherstraße. Hierbei stieß er gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten BMW und verursachte einen Sachschaden im Wert von etwa 500EUR. Der Radfahrer selbst stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden, verletzte sich am Kopf und wurde kurzzeitig bewusstlos. Wie sich während der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst herausstellte, stand der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Anschließend wurde der 29-jährige nicht nur zur weiteren Behandlung, sondern auch zur Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

