Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Transporter eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Die Fensterscheibe eines VW-Kastenwagens wurde zwischen dem 14.08.2021, 18:30 Uhr, und dem 15.08.2021, 9 Uhr, eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug, das in der Maxstraße geparkt war, wurde eine Musikbox entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 100 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

