Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrerin entfernt sich nach Zusammenstoß mit PKW

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Freitag gegen 14:35 Uhr kam es an der Kanalstr. in Höhe Eduard-Heinkes-Platz zu einem Zusammenstoß mit einem PKW-und einer Fahrradfahrerin. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Kempen befuhr die Kanalstraße in Richtung Eduard-Heinkes-Platz als von links eine unbekannte Frau mit ihrem Fahrrad in die Kanalstraße ein bog und der PKW-Fahrerin entgegen fuhr. Die PKW-Fahrerin bremste ihren PKW bis zum Stillstand ab. Die Fahrradfahrerin fuhr jedoch weiter und stieß gegen den PKW. Hierbei kam sie zu Fall. Die PKW-Fahrerin stieg aus und wollte erste Hilfe leisten. Die Radfahrerin klagte über Schmerzen im rechten Arm, stieg dann aber auf ihr Fahrrad und entfernte sich, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Beschrieben wird sie als korpulent, mittellanges, graues Haar, bekleidet mit einer roten Fleecejacke und blauer Jeanshose. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02162/377-0 bei der Polizei zu melden./HJR (398)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell